شاهد: ريال مدريد يقدم هازارد للجمهور ويضم "ميسي الياباني"

قدم نادي ريال مدريد، الخميس، لاعبه الجديد إيدن هازارد المنضم من تشلسي الإنجليزي حيث اصطف ألوف المشجعين خارج ملعب سانتياغو برنابيو للترحيب بصانع اللعب البلجيكي.

كما انضم المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عاما) إلى ريال مدريد، الجمعة، ورحب النادي "بأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم".

تقديم هازارد للجمهور

أصبح هازارد أحدث لاعب يرتدي قميص العملاق الإسباني الحاصل على لقب دوري أبطال أوربا 13 مرة بعد أن وقع عقدا لخمس سنوات.

بات هازارد، الذي اجتاز الفحص الطبي في وقت سابق، يتقاسم مع غاريث بيل لقب صاحب أكبر صفقة انتقال إلى ريال مدريد بعدما انضم اللاعب الويلزي قادما من توتنهام هوتسبير في 2013.

قبّل هازارد البالغ من العمر 28 عاما قميص ريال مدريد أمام 50 ألف مشجع مؤكدا ولاءه لناديه الجديد.





"نجم المستقبل"

ضم ريال مدريد اللاعب البلجيكي من تشلسي لخمس سنوات مقابل مبلغ 100 مليون يورو (113 مليون دولار) إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

أظهر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إعجابه باللاعب البلجيكي منذ فترة طويلة وأطلق عليه في 2010 لقب "نجم المستقبل" حين كان هازارد يلعب في ليل.

هازارد ثالث صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد في محاولة لإعادة بناء الفريق بعد موسم محرج أنهاه بلا ألقاب وبفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة بطل الدوري الإسباني.





ضم "ميسي الياباني"

انضم المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عاما) إلى ريال مدريد، الجمعة، ورحب النادي "بأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم".

لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار) لنادي

طوكيو ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لخمس سنوات.ريال مدريد قال في بيان عبر موقعه على الانترنت "سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل".

البيان أضاف أنه "لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة".

المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو الشهير بـ"ميسي الياباني"