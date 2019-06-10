شاهد: البرتغال تفوز على هولندا وتتوّج ببطولة دوري الأمم الأوربية

أصبحت البرتغال أول منتخب يفوز بدوري الأمم الأوربية لكرة القدم عندما أحرز جونسالو جيديس هدفا رائعا ليمنحها الفوز 1-صفر على هولندا في النهائي اليوم الأحد.

في الدقيقة 60

تبادل جيديس، الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب جواو فيلكس، تمرير الكرة مع برناردو سيلفا قبل أن يسدد بقوة في مرمى الحارس يسبر سيلسن من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

استحوذت هولندا على الكرة لكن البرتغال كانت الأخطر لتضيف اللقب إلى بطولة أوربا 2016 عندما تغلبت 1-صفر على فرنسا بقيادة المدرب فرناندو سانتوس أيضا.

كثفت هولندا من محاولاتها بعد هدف البرتغال وهددت المرمى لكن الحارس روي باتريشيو كان في حالة رائعة.