تركيا تحتج وتصعد ضد إساءة معاملة منتخبها في أيسلندا (فيديو)
10/6/2019
قدمت تركيا عبر سفارتها في النرويج، مذكرة احتجاج إلى السلطات الأيسلندية، بسبب سوء معاملة المنتخب الوطني التركي في مطار العاصمة ريكيافيك.
ماذا حدث؟
مساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لمواجهة المنتخب الأيسلندي في تصفيات أمم أوربا 2020.
اضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.
أجرت الشرطة الأيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.
خرج اللاعب بوراك يلماظ، القائد الثاني للمنتخب التركي في بث مباشر عبر "إنستغرام" وقال: ما فعلوه بنا هو غير محترم، نحن ننتظر منذ ثلاث ساعات حتى الآن، مازالوا يفتشون الحقائب، فتشوها عدة مرات، لدرجة أنهم أخذوا المستحضرات الخاصة بنا.
تعرض قائد الفريق إيمري بيلوزوجلو لموقف أكثر غرابة بمجرد خروجه من المطار، إذ وجد عددا من الإعلاميين في استقباله، ومن بينهم شخص يحمل فرشاة مرحاض بدلًا من جهاز التسجيل.
وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو دان سوء المعاملة التي حظي بها منتخب بلاده لكرة القدم، في مطار العاصمة الأيسلندية، من قبل إداريي المطار وشرطته.
أوغلو أوضح أن المعاملة السيئة للمنتخب التركي لا يمكن قبولها من الناحية الدبلوماسية والإنسانية، مؤكدا أن بلاده ستقوم بما يلزم تجاه المعاملة السيئة التي تمثلت في إطالة مدة التحقق من جوازات السفر والتفتيش الدقيق للاعبين.
خلفيات:
المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب أيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.
المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضية، انتصارا مفاجئا بهدفين دون رد على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات