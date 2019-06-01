البث الحي
رياضة

فضيحة تنظيمية.. ماذا حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

يعتبر هذا اللقب هو الثاني على التوالي الذي يتوج به الترجي بعد أن كان أحرزه قبل ستة أشهر على حساب الأهلي المصري
يعتبر هذا اللقب هو الثاني على التوالي الذي يتوج به الترجي بعد أن كان أحرزه قبل ستة أشهر على حساب الأهلي المصري
1/6/2019

شهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا واقعة غريبة من نوعها.

وتمثلت الواقعة في توقف المباراة في شوطها الثاني بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

عطل في "الفار"
  • كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف نظيف سجله الجزائري يوسف بلايلي، عندما رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار. 
  • انفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو "الفار"، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء.
  • امتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.

  • أشارت أنباء واردة من الملعب في البداية أن السبب الرئيسي في عدم اللجوء لنظام (الفار) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت تصريحات بعد انتهاء المباراة بأن السبب هو أن جزءا من نظام (الفار) لم يصل إلى رادس.
  • توقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة، ثم نزل "أحمد أحمد" رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدام (الكاف) إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.
  • بعدها عاد رئيس الاتحاد إلى المقصورة الرئيسية للملعب الأولمبي برادس، وسط سلسلة من المداولات والمناقشات ما بين استكمال الدقائق المتبقية من اللقاء لليوم التالي، أو إنهائها.

  • في ظل الأزمة المتفاقمة بسبب عطل تقنية الفيديو، توجه لاعبو الوداد البيضاوي إلى غرفة خلع الملابس، رافضين العودة إلى استكمال اللقاء إلا بعد العودة لتقنية الفيديو في الهدف الملغي.
  • بعد أكثر من ساعة ونصف، اتخذ حكم اللقاء الغامبي بكاري غاساما قراره النهائي بإنهاء المباراة بعد الحصول على وجهة نظر مسؤولي "الكاف" واعتبار الوداد البيضاوي منسحبًا.
  • على الفور، احتفل لاعبو الترجي وجمهورهم داخل أرضية الملعب باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والرابعة في التاريخ.
  • أثناء استلام الميداليات وكأس البطولة، رفض لاعبو الوداد مجددًا النزول إلى أرضية الملعب لاستلام الميداليات الفضية، ليكتفي رئيس "كاف" بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للترجي.

اجتماع طارئ ولجوء للتحكيم
  • قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت دعوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ في الرابع من يونيو/ حزيران الحالي لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية التي شهدتها المباراة بين الترجي والوداد البيضاوي.

  • من جانبه، أعلن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي أن ناديه لم ينسحب من المباراة، وأن فريقه سيلجأ للتحكيم الرياضي، وسيقدم طعونا قانونية، محملا الكاف مسؤولية ما حدث.

معرفة مسبقة
  • أكد معين الشعباني المدير الفني للترجي وخليل شمام قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية (فار) لا تعمل، وأنهما وافقا على اللعب طبقا لهذا الوضع.
  • قال شمام في تصريحات لقناة بي إن سبورت "الحكم طلب ما إذا كنا موافقين على اللعب من دون تقنية الفار. وافقنا على ذلك ثم طلب منا أن نعلم باقي لاعبي الفريقين". وتابع اللاعب "بعد ذلك طلبوا (الوداد) بتقنية الفار وقالوا إن قائد الفريق لم يكن يفهم اللغة الفرنسية والإنجليزية وهذه ليست مشكلة الترجي".
  • يعتبر هذا اللقب هو الثاني على التوالي الذي يتوج به الترجي بعد أن كان أحرزه قبل ستة أشهر على حساب الأهلي المصري وهو اللقب الرابع في تاريخ النادي الذي يحتفي هذا العام بمرور مئة عام على تأسيسه. 
شكوى سابقة
  • كان نادي الوداد قدم شكوى إلى الكاف قبل أيام ضد الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مباراة الذهاب على ملعب الفريق يوم الجمعة الماضي حيث أكد الوداد أن جريشة ألغى هدفا للفريق وتغاضى عن احتساب ضربة جزاء له ما أسفر عن انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.
  • أسفرت الشكوى عن إيقاف جريشة ستة شهور من قبل الكاف واستبعاده من إدارة مباريات مونديال الشباب (تحت 20 عاما) المقام حاليا ببولندا.
انتقادات مغاربية
  • انتقد إعلاميون مغاربيون تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
  • وصف حفيظ الدراجي الإعلامي الرياضي الجزائري ما حصل في النهائي بـ"الفضيحة"، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
  • قال الدراجي "فضيحة كبيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا تفقد النهائي نكهته وطعمه!!"، مضيفا "المهزلة تقتضي اتخاذ قرار شجاع بإعادة المباراة غدا لأن اللاعبين خرجوا من المباراة".
  • بدوره ، قال جمال استطيفي الإعلامي المغربي إنه "لأول قرار يجب أن تتخذه إدارة الوداد هو اللجوء إلى الفيفا ثم محكمة التحكيم الرياضية (لطاس)". وتابع "ومن المؤكد ان الحُكم سيكون في صالحه لأن المباراتين معا يجب أن تلعبا مع استخدام تقنية "الفار"، لا أن يقوم مسؤولو الترجي بتعطيل تقنية "الفار".
  • أضاف في منشور له على فيسبوك "في مباراة الذهاب استخدمت تقنية (الفار)، ومع ذلك رفض الحكم المصري جهاد جريشة هدفا صحيحا وضربة جزاء مشروعة، قبل ان يتم توقيفه كإجراء تأديبي لستة أشهر".
  • من جهته قال جواد بادة الإعلامي المغربي في منشور على فيسبوك "فضيحة كبيرة …. جريمة في حق الوداد والكرة المغربية. يجب اتخاذ موقف صارم من طرف الجامعة بعد مهزلة اليوم".
المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)