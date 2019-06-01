فضيحة تنظيمية.. ماذا حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

شهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا واقعة غريبة من نوعها.

وتمثلت الواقعة في توقف المباراة في شوطها الثاني بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

عطل في "الفار"

كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف نظيف سجله الجزائري يوسف بلايلي، عندما رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

انفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو "الفار"، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء.

امتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.

الإتحاد الأفريقي يخفق مرة أخرى.. 😐 إيقاف نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا أكثر من 15 دقيقة حتى الآن بسبب مشاكل في استخدام تقنية "الفار"!#CAFCLFinal pic.twitter.com/mXIFNT9Pm5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 31, 2019

أشارت أنباء واردة من الملعب في البداية أن السبب الرئيسي في عدم اللجوء لنظام (الفار) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت تصريحات بعد انتهاء المباراة بأن السبب هو أن جزءا من نظام (الفار) لم يصل إلى رادس.

توقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة، ثم نزل "أحمد أحمد" رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدام (الكاف) إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.

بعدها عاد رئيس الاتحاد إلى المقصورة الرئيسية للملعب الأولمبي برادس، وسط سلسلة من المداولات والمناقشات ما بين استكمال الدقائق المتبقية من اللقاء لليوم التالي، أو إنهائها.

نقاشات على أرضية الملعب بحضور رئيس الإتحاد الأفريقي أحمد أحمد..#CAFCLFinal pic.twitter.com/cojEBhAcfK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 31, 2019

في ظل الأزمة المتفاقمة بسبب عطل تقنية الفيديو، توجه لاعبو الوداد البيضاوي إلى غرفة خلع الملابس، رافضين العودة إلى استكمال اللقاء إلا بعد العودة لتقنية الفيديو في الهدف الملغي.

بعد أكثر من ساعة ونصف، اتخذ حكم اللقاء الغامبي بكاري غاساما قراره النهائي بإنهاء المباراة بعد الحصول على وجهة نظر مسؤولي "الكاف" واعتبار الوداد البيضاوي منسحبًا.

على الفور، احتفل لاعبو الترجي وجمهورهم داخل أرضية الملعب باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والرابعة في التاريخ.

أثناء استلام الميداليات وكأس البطولة، رفض لاعبو الوداد مجددًا النزول إلى أرضية الملعب لاستلام الميداليات الفضية، ليكتفي رئيس "كاف" بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للترجي.

صافرة النهاية: سيناريو غريب جدا! بعد إيقاف المباراة منذ الدقيقة الـ 60 تقريبا لقرابة الساعة بسبب عطل فني في تقنية "الفار"، الترجي يتوج بطلا لـ #دوري_أبطال_أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد انسحاب الوداد 🏆#CAFCLFinal pic.twitter.com/zlrxEUjoGv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019

اجتماع طارئ ولجوء للتحكيم

قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت دعوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ في الرابع من يونيو/ حزيران الحالي لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية التي شهدتها المباراة بين الترجي والوداد البيضاوي.

من جانبه، أعلن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي أن ناديه لم ينسحب من المباراة، وأن فريقه سيلجأ للتحكيم الرياضي، وسيقدم طعونا قانونية، محملا الكاف مسؤولية ما حدث.

معرفة مسبقة

أكد معين الشعباني المدير الفني للترجي وخليل شمام قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية (فار) لا تعمل، وأنهما وافقا على اللعب طبقا لهذا الوضع.

قال شمام في تصريحات لقناة بي إن سبورت "الحكم طلب ما إذا كنا موافقين على اللعب من دون تقنية الفار. وافقنا على ذلك ثم طلب منا أن نعلم باقي لاعبي الفريقين". وتابع اللاعب "بعد ذلك طلبوا (الوداد) بتقنية الفار وقالوا إن قائد الفريق لم يكن يفهم اللغة الفرنسية والإنجليزية وهذه ليست مشكلة الترجي".

يعتبر هذا اللقب هو الثاني على التوالي الذي يتوج به الترجي بعد أن كان أحرزه قبل ستة أشهر على حساب الأهلي المصري وهو اللقب الرابع في تاريخ النادي الذي يحتفي هذا العام بمرور مئة عام على تأسيسه.

شكوى سابقة

كان نادي الوداد قدم شكوى إلى الكاف قبل أيام ضد الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مباراة الذهاب على ملعب الفريق يوم الجمعة الماضي حيث أكد الوداد أن جريشة ألغى هدفا للفريق وتغاضى عن احتساب ضربة جزاء له ما أسفر عن انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

أسفرت الشكوى عن إيقاف جريشة ستة شهور من قبل الكاف واستبعاده من إدارة مباريات مونديال الشباب (تحت 20 عاما) المقام حاليا ببولندا.

انتقادات مغاربية