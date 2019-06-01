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شاهد: صلاح أول مصري يسجل هدفا في نهائي أوربا هو ثاني أسرع هدف

1/6/2019

دخل المصري محمد صلاح، السبت، التاريخ من أوسع الأبواب بعدما سجل هدف التقدم لليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم على حساب مواطنه توتنهام.

جاء هدف التقدم لصلاح في الدقيقة الأولى و48 ثانية من ضربة جزاء ليصبح ثاني أسرع هدف في نهائي البطولة القارية.

يعتبر أسرع هدف في تاريخ أبطال أوربا من نصيب الإيطالي باولو مالديني مع فريقه إي سي ميلان أمام ليفربول في نهائي 2005 عندما سجل هدف التقدم لفريقه في الثانية 50.

كما أصبح صلاح أول لاعب مصري على مدار التاريخ يسجل هدفًا في نهائي دوري الأبطال الأوربي.

وبات ثاني لاعب عربي يسجل هدفًا في نهائي الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي عام 1987.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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