شاهد: بعد واقعة الـ "VAR": استقبال الأبطال للاعبي الوداد المغربي

حظي فريق الوداد البيضاوي المغربي، السبت، باستقبال جماهيري كبير فور وصوله إلى المغرب رغم فشله في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

استقبال الأبطال للاعبي الوداد المغربي:

أظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الوداد، وجود مجموعة كبيرة من جماهير الوداد أمام مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث هتفت للاعبين فور خروجهم من المطار.

توافد الآلاف من جمهور الوداد الرياضي، إلى المطار، مرددين الأهازيج والأغاني التشجيعية للاعبين والمستوى المتميز الذي ظهروا عليه في نهائي أبطال إفريقيا.

التوجه لمحكمة التحكيم الرياضية: