شاهد: توتنهام يطيح أياكس ويلتقي ليفربول بنهائي أبطال أوربا

تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس امستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب عقب تعادلهما 3-3 في مجموع المباراتين، الأربعاء، ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم

تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس امستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب

فاز توتنهام 3-2 في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي، الأربعاء، وسيواجه ليفربول في الأول من يونيو/ حزيران المقبل في مدريد.

أحرز البرازيلي لوكاس مورا ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه توتنهام هوتسبير الانجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز قاتل 3 / 2 في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.