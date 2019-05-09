شاهد: توتنهام يطيح أياكس ويلتقي ليفربول بنهائي أبطال أوربا

تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس امستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب عقب تعادلهما 3-3 في مجموع المباراتين، الأربعاء، ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم
تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس امستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب
- فاز توتنهام 3-2 في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي، الأربعاء، وسيواجه ليفربول في الأول من يونيو/ حزيران المقبل في مدريد.
- أحرز البرازيلي لوكاس مورا ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه توتنهام هوتسبير الانجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز قاتل 3 / 2 في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
- كان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البريطانية لندن في الأسبوع الماضي انتهى بفوز أياكس 1 / صفر، ليستفيد توتنهام من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.
- افتتح ماتياس دي ليخت التسجيل لأياكس مبكرا في الدقيقة الخامسة عبر ضربة رأس رائعة، مسجلا الهدف رقم 150 في تاريخ الفريق الهولندي في البطولة بنظامها الحديث الذي بدأ عام 1992.
- أضاف النجم المغربي حكيم زيياش الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 35 عبر قذيفة متقنة من داخل منطقة الجزاء، محرزا هدفه الثالث خلال 11 مباراة لعبها في النسخة الحالية للبطولة.
- في الشوط الثاني، عاد توتنهام لأجواء المباراة بقوة، بعدما سجل لوكاس مورا هدفين للفريق الانجليزي في الدقيقتين 55 و59، لتشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة إثارة بالغة في ظل رغبة توتنهام في تسجيل هدف التأهل للنهائي.
- جاءت الدقيقة السادسة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتحمل البشرى لتوتنهام، بعدما سجل مورا الهدف الثالث للضيوف، الذي كان كفيلا بتأهلهم لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ الفريق الأبيض.
- ضرب توتنهام موعدا في المباراة النهائية، التي ستجرى في الأول من يونيو/حزيران القادم على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مع مواطنه ليفربول الذي اجتاز عقبة برشلونة الإسباني بعدما تغلب عليه 4 / 3 في مجموع المباراتين بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.