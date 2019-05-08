شاهد: ليفربول يحقق (ريمونتادا) تاريخية ويكتسح برشلونة برباعية

سجل فريق ليفربول الإنجليزي عودة تاريخية (ريمونتادا) واكتسح ضيفه برشلونة الاسباني 4 /صفر، الثلاثاء ليحجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وخسر ليفربول في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف دون رد لكنه لم يستسلم وحقق فوزا مثيرا في مباراة الإياب ليمهد طريقه نحو المباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4/3.

وينتظر ليفربول في النهائي الفائز من لقاء توتنهام الإنجليزي وأياكس امستردام الهولندي غدا الأربعاء.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن لقاء فريقه عقب إصابته في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي ليفربول محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديفوك أوريجي في الدقيقة السابعة وأضاف جيورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث بعدها بدقيقتين قبل أن يسجل أوريجي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة79.