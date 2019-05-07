شاهد: هدف كومباني يقرب السيتي من لقب "البريمرليغ"

قاد البلجيكي فينسان كومباني، الاثنين، فريقه مانشستر سيتي للاقتراب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب المان سيتي على ضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، البلجيكي كومباني في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي للصدارة برصيد 95 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول، واقترب بشدة من اللقب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة المحلية.

فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 51 نقطة في المركز التاسع