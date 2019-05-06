الإصابة تغيب صلاح وفيرمينو أمام برشلونة بدوري الأبطال

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول الإثنين أن فريقه سيواجه برشلونة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوربا لكرة القدم الثلاثاء بدون ثنائي الهجوم المؤلف من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

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يسعى الفريق الإنجليزي لقلب تأخره 3-صفر عقب مباراة الذهاب.

خرج اللاعب الدولي المصري صلاح محمولا على محفة بعد إصابة في الرأس خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 3-2 على نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي ولم يتعاف لخوض لقاء برشلونة على استاد انفليد غدا.

تعرض البرازيلي فيرمينو لإصابة عضلية ولم يكن ضمن التشكيلة التي خاضت لقاء السبت على استاد سانت جيمس بارك.

قال كلوب خلال مؤتمر صحفي: الاثنان لن يكونا متاحين غدا.

كلوب: أصيب مو بارتجاج في المخ. لن يسمح له بالمشاركة.

كلوب: هو يشعر بأنه على ما يرام لكن ليس من الجيد مشاركته من وجهة نظر طبية.

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