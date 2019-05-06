البث الحي
رياضة

الإصابة تغيب صلاح وفيرمينو أمام برشلونة بدوري الأبطال

محمد صلاح وروبرتو فيرمينو
محمد صلاح وروبرتو فيرمينو
6/5/2019

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول الإثنين أن فريقه سيواجه برشلونة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوربا لكرة القدم الثلاثاء بدون ثنائي الهجوم المؤلف من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

التفاصيل
  • يسعى الفريق الإنجليزي لقلب تأخره 3-صفر عقب مباراة الذهاب.
  • خرج اللاعب الدولي المصري صلاح محمولا على محفة بعد إصابة في الرأس خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 3-2 على نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي ولم يتعاف لخوض لقاء برشلونة على استاد انفليد غدا.
  • تعرض البرازيلي فيرمينو لإصابة عضلية ولم يكن ضمن التشكيلة التي خاضت لقاء السبت على استاد سانت جيمس بارك.
  • قال كلوب خلال مؤتمر صحفي: الاثنان لن يكونا متاحين غدا.
  • كلوب: أصيب مو بارتجاج في المخ. لن يسمح له بالمشاركة.
  • كلوب: هو يشعر بأنه على ما يرام لكن ليس من الجيد مشاركته من وجهة نظر طبية.
خلفيات
  • خسر ليفربول بثلاثة أهداف دون رد على ملعب برشلونة في مباراة الذهاب ويتحتم على الفريق أن يظهر بشكل مثالي على ملعب أنفيلد غدا الثلاثاء من أجل كبح جماح برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)