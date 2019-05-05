شاهد: لحظة إصابة محمد صلاح وخروجه من لقاء نيوكاسل

تعرض المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، السبت، لإصابة خلال لقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ).

إصابة محمد صلاح:

أوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 70 بعد أن سقط صلاح على أرض الملعب شبه فاقد للوعي بعد اصطدام قوي مع مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسيل يونايتد.

لم يتمكن صلاح من مواصلة اللعب وخرج برفقة الطاقم الطبي محمولًا مع مسئولي الإسعاف المتخصصين في أرضية الملعب.

لم يتم تحديد بعد إصابة المصري الدولي الذي من المتوقع خضوعه لعدد من الفحوصات.

وزير الرياضة المصري يهاتف والد صلاح:

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اتصالا هاتفيا بوالد اللاعب محمد صلاح للاطمئنان على نجم مصر المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي وذلك بعد إصابته في الرأس أثناء مشاركته مع فريقه أمام نيوكاسل في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قال وزير الرياضة في تصريحات صحفية، السبتن إن محمد صلاح قيمة كروية واجتماعية كبيرة على المستوى العالمي ولابد من الحفاظ عليه متمنيا سلامته من تلك الإصابة.

وكان محمد صلاح أصيب أثناء مشاركته مع الفريق أمام نيوكاسل في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 2 بعد اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي.