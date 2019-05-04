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نهائي عربي لأبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي

4/5/2019

نجح فريقا الترجي التونسي وفريق الوداد المغربي، السبت، في اقتناص بطاقة العبور والتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

الترجي التونسي
  • الترجي، حامل اللقب، تعادل سلبيًا مع مضيفه مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب لنصف نهائي البطولة، بعد فوزه في الذهاب على ملعبه بهدف نظيف.
  • شن مازيمبي هجوم قوي طوال اللقاء، ونجح دفاع الترجي في التصدي له بصعوبة كبيرة وكاد يستقبل أكثر من هدف لولا تألق الدفاع وابتعاد التوفيق عن الفريق الكونغولي.
  • كما شكل الترجي بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض ولكن لم ينهي هجماته بالدقة اللازمة.
  • بهذه النتيجة، أصبح نهائي البطولة الإفريقية الأهم للأندية نهائي عربي خالص، حيث يضرب الترجي موعدًا مع الوداد المغربي الذي أطاح بماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.
الوداد المغربي
  • نجح الوداد بطل النسخة قبل الماضية في التأهل بعد التعادل السلبي مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب لنصف نهائي البطولة القارية، بعد الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين لهدف.
  • تمكن الوداد في التصدي لهجوم أصحاب الأرض الخطير خاصة في النصف الأول من الشوط الأول للمباراة.
  • بإصرار كبير حسم الوداد النتيجة بعدم استقبال أية أهداف طوال الـ 90 دقيقة، ليتأهل إلى نهائي البطولة القارية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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