نهائي عربي لأبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي

نجح فريقا الترجي التونسي وفريق الوداد المغربي، السبت، في اقتناص بطاقة العبور والتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

الترجي التونسي

الترجي، حامل اللقب، تعادل سلبيًا مع مضيفه مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب لنصف نهائي البطولة، بعد فوزه في الذهاب على ملعبه بهدف نظيف.

شن مازيمبي هجوم قوي طوال اللقاء، ونجح دفاع الترجي في التصدي له بصعوبة كبيرة وكاد يستقبل أكثر من هدف لولا تألق الدفاع وابتعاد التوفيق عن الفريق الكونغولي.

كما شكل الترجي بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض ولكن لم ينهي هجماته بالدقة اللازمة.

بهذه النتيجة، أصبح نهائي البطولة الإفريقية الأهم للأندية نهائي عربي خالص، حيث يضرب الترجي موعدًا مع الوداد المغربي الذي أطاح بماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

الوداد المغربي