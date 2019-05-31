إنجازات تنتظر صلاح في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوربا

ينتظر محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول تحقيق 3 أرقام عندما يصطدم فريقه بنظيره ومواطنه توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد بنهائي دوري أبطال أوربا.

يسعى صلاح لدخول التاريخ الأوربي من خلال تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوربا للمرة الأولى، بعدما فشل في انتزاعها الموسم الماضي بعد الهزيمة من ريال مدريد الإسباني وقتها.

أرقام تنتظر صلاح

في حالة تتويج صلاح باللقب سيكون بذلك أول لاعب مصري على مدار التاريخ يتوّج بدوري أبطال أوربا، حيث لم يتمكن أي لاعب مصري خاض تجربة احترافية من قبل أو من الجيل الحالي في انتزاع أغلى البطولات القارية.

سيكون صلاح أيضا أول لاعب مصري يتوّج ببطولة أوربية سواء دوري أبطال أوربا أو الدوري الأوربي.

يسعى صلاح لأن يكون أيضًا ثالث لاعب عربي ينتزع لقب دوري أبطال أوربا بعدما سبقه الجزائري رابح مادجر بفوزه بلقب دوري الأبطال مع بورتو البرتغالي عام 1978، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.

في حالة مشاركة صلاح في لقاء الغد، سيكون أول لاعب عربي على مدار التاريخ يخوض نهائيين متتاليين لدوري أبطال أوربا.

منذ بداية مشوار صلاح الاحترافي خارج مصر، نجح في التتويج بلقب الدوري السويسري مرتين مع بازل موسمي 2012-2013 و2013-2014، وكذلك الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بواقع مرة واحدة لكل منهما مع نادي تشلسي عام 2015.

نهائي إنجليزي خالص