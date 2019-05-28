فهد بادار.. أول عربي يصل قمتي "إيفرست ولوتسي" في رحلة واحدة

سجل الشاب القطري فهد بادار اسمه في التاريخ كأول عربي يصل إلى قمتي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها.

فهد بادار:

"بادار" أصبح أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصًا وصلوا إلى قمتي إيفرست (أعلى جبل في العالم) ولوتسي (رابع أعلى جبل عالميًا) خلال 24 ساعة.

الحمدلله،وصلت إلى قمة جبل ايفريست يوم ٥/٢٢،وتشرفت برفع علم قطر فوق اعلى قمة في العالم،وبعده مباشرة، تسلقت جبل لوتسي يوم ٥/٢٣،لاصبح اول متسلق عربي يصل الى قمة لوتسي،مع مريم الكثيري من المغرب، أول عربية تصل قمة لوتسي، وأول عربي وعربية يقومون بتسلق جبل ايفريست ولوتسي في نفس الرحلة pic.twitter.com/aaP0EY6EZr — فهد بادار Fahad Badar (@Fahadbadar) May 27, 2019

وزارة الثقافة والرياضة القطرية علقت على هذا الإنجاز عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة إن فهد بادار بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في نفس الرحلة.

إنجاز جديد لدولة قطر يحققه الشاب القطري فهد بادار بوصله إلى قمة إيفرست ولوتسي ليكون بذلك أول عربي يصعد للقمتين في الرحلة نفسها.#نحو_مجتمع_واعٍ #وزارة_الثقافة_والرياضة @Fahadbadar pic.twitter.com/hSp24zAHUA — وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) May 26, 2019

قمة إيفرست هي إحدى قمم جبال الهيمالايا العظمى التي تقع في جنوب قارة آسيا على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية، ويصل ارتفاع جبل إيفرست إلى 8850 مترًا، وهو أعلى جبل في العالم، وأعلى نقطة على سطح الأرض. وجبل لوتسي يرتبط مع إفرست بالمضيق الجنوبي.

أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي على اتصاله للتهنئة، ودعمه المستمر للمبادرات الشبابية في قطر @MCSQA pic.twitter.com/XHJcJIrHhl — فهد بادار Fahad Badar (@Fahadbadar) May 26, 2019

لجنة الشباب، وهي لجنة استشارية لوزير الثقافة والرياضة القطري، كتبت على تويتر "البطل فهد بادار، صعد للقمة وسجل اسمه في قمة العرب كأول متسلق يصل إلى قمة إيفرست ولوتسي في رحلة واحدة".

البطل فهد بادار ، صعد للقمة وسجل اسمه في قمة العرب كأول متسلق يصل إلى قمة ايفرست ولوتسي في رحلة واحدة @Fahadbadar 🗻💪🏻 pic.twitter.com/HkyR99TVR3 — لجنة الشباب (@YCQatar) May 27, 2019

المغامر القطري كان قد تعهد سابقًا في مستهل مغامرته الفريدة برفع علم بلاده فوق القمتين الجبليتين.