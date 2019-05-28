فهد بادار.. أول عربي يصل قمتي "إيفرست ولوتسي" في رحلة واحدة

سجل الشاب القطري فهد بادار اسمه في التاريخ كأول عربي يصل إلى قمتي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها.
الحمدلله،وصلت إلى قمة جبل ايفريست يوم ٥/٢٢،وتشرفت برفع علم قطر فوق اعلى قمة في العالم،وبعده مباشرة، تسلقت جبل لوتسي يوم ٥/٢٣،لاصبح اول متسلق عربي يصل الى قمة لوتسي،مع مريم الكثيري من المغرب، أول عربية تصل قمة لوتسي، وأول عربي وعربية يقومون بتسلق جبل ايفريست ولوتسي في نفس الرحلة pic.twitter.com/aaP0EY6EZr
— فهد بادار Fahad Badar (@Fahadbadar) May 27, 2019
إنجاز جديد لدولة قطر يحققه الشاب القطري فهد بادار بوصله إلى قمة إيفرست ولوتسي ليكون بذلك أول عربي يصعد للقمتين في الرحلة نفسها.#نحو_مجتمع_واعٍ #وزارة_الثقافة_والرياضة @Fahadbadar pic.twitter.com/hSp24zAHUA
— وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) May 26, 2019
قمة إيفرست هي إحدى قمم جبال الهيمالايا العظمى التي تقع في جنوب قارة آسيا على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية، ويصل ارتفاع جبل إيفرست إلى 8850 مترًا، وهو أعلى جبل في العالم، وأعلى نقطة على سطح الأرض. وجبل لوتسي يرتبط مع إفرست بالمضيق الجنوبي.
أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي على اتصاله للتهنئة، ودعمه المستمر للمبادرات الشبابية في قطر @MCSQA pic.twitter.com/XHJcJIrHhl
— فهد بادار Fahad Badar (@Fahadbadar) May 26, 2019
البطل فهد بادار ، صعد للقمة وسجل اسمه في قمة العرب كأول متسلق يصل إلى قمة ايفرست ولوتسي في رحلة واحدة @Fahadbadar 🗻💪🏻 pic.twitter.com/HkyR99TVR3
— لجنة الشباب (@YCQatar) May 27, 2019
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبدأ اليوم رحلة التسلق الى قمة جبل ايفريست،أعلى جبل في العالم،ثم تسلق جبل لوتسي،رابع اعلى جبل في العالم، وبإذن الله سأرفع علم قطر فوق القمتين(مدة الرحله من٧ إلى ١٠ أيام)دعواتكم بالتوفيق في هذا الشهر الفضيل pic.twitter.com/3MXUPkdEte
— فهد بادار Fahad Badar (@Fahadbadar) May 17, 2019