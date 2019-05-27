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لأول مرة بتاريخه.. الزمالك يتوج بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي
الزمالك يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي
27/5/2019

توج الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، الأحد، بعد فوزه 5-3 على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية.

بعد 16 عاما من العزلة:
  • الزمالك فاز 1-صفر في لقاء الإياب في الإسكندرية ليعادل النتيجة الإجمالية بعد خسارته ذهابًا في المغرب بالنتيجة ذاتها الأسبوع الماضي.
  • المدافع محمود علاء أحرز الهدف الوحيد في مباراة الإياب في الدقيقة 55 من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تسيما ويسا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد.
  • التكنولوجيا لعبت دورًا مرة أخرى في الدقيقة الأخيرة عندما طُرد عمر النمساوي لاعب وسط "نهضة بركان" بعد استشارة حكم الفيديو المساعد بعد ضربة بدون كرة في وجه محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك.
  • الزمالك حقق أول لقب قاري كبير منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا عام 2002.
  • بذلك بات الزمالك ثاني الفرق المصرية التي توجت بلقب البطولة بعدما سبقه غريمه التقليدي الأهلي الذي توج باللقب عام 2014.
  • تعد هذه هي البطولة الأفريقية الأولى التي يتوج بها الزمالك منذ 16 عامًا، حيث ترجع المرة الأخيرة التي وقف خلالها الفريق الأبيض على منصات التتويج الأفريقية إلى عام 2003 عندما فاز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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