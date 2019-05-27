لأول مرة بتاريخه.. الزمالك يتوج بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي

توج الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، الأحد، بعد فوزه 5-3 على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية.

بعد 16 عاما من العزلة: