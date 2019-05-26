فالنسيا ينهي هيمنة برشلونة ويتوّج بكأس ملك إسبانيا

فاز فريق فالنسيا على برشلونة 2-1 ليحرز لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، السبت، للمرة الثامنة في تاريخه.

وأنهى فالنسيا سلسلة مؤلفة من أربعة ألقاب متتالية حصدها الفريق الكتالوني على صعيد البطولة وحرمه من الثنائية المحلية عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى.

التفاصيل:

تغلب فالنسيا على نظيره برشلونة بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "بينيتو فيامارين".

استعاد فالنسيا اللقب الغائب عن خزائنهم، منذ موسم (2007-2008)، ليتم إيقاف سلسلة ألقاب برشلونة في المسابقة، التي استمرت في آخر 4 مواسم على التوالي.

أنهى فالنسيا الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي كيفين جاميرو و رودريغو مورينو في الدقيقتين 21 و33.

عانى برشلونة الذي نال 30 لقبا للكأس المحلية وهو ما يشكل رقما قياسيا بدون الثنائي المصاب لويس سواريز وعثمان ديمبلي لكن ليونيل ميسي أعاد الفريق في الدقيقة 73 إلى أجواء اللقاء بإنهائه الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

فشلت جميع محاولات برشلونة في إدراك التعادل ليخرج فالنسيا فائزًا باللقاء واللقب المحلي.

مصير فالفيردي