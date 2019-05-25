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ميسي يتصدر هدافي أوربا للعام الثالث على التوالي

الأرجنتيني ليونيل ميسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي
25/5/2019

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوربا تسجيلا للأهداف، للموسم الثالث على التوالي.

التفاصيل
  • أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد الهداف الأرجنتيني مع ختام الدوري الفرنسي يوم الجمعة.
  • حقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفا مع برشلونة في الدوري بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفا بعدما أحرز هدفا باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1 أمام ستاد رانس.
  • في الوقت الذي ساعد فيه ميسي برشلونة على إحراز لقب الدوري الإسباني الشهر الماضي فإن اللاعب البالغ عمره 31 عاما قال يوم الجمعة إنه لا يفكر كثيرا في جائزة الحذاء الذهبي بعد معاناة ناديه في الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوربا أمام ليفربول.
  • قال ميسي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلنسية في نهائي كأس الملك يوم السبت "لم أكن أفكر في هذه الجائزة على الإطلاق. لا نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول وأنا لا أفكر في الجوائز الشخصية".
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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