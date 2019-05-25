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الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري
محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري
25/5/2019

هدد النادي الأهلي في بيان بالانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم، وعدم استكمال بقية منافسات المسابقة المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

أبرز ما ورد في البيان:
  • تقرر عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي مباراة للنادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية.
  • حفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي، والقادم بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.
  • عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ 34 للدوري قياسًا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.
  • الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.
  • عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.
  • مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.  

خلفيات:
  • لجنة المسابقات في الاتحاد المصري، كانت قد أعلنت جدول مباريات المراحل المتبقية للمسابقة، إذ أشارت إلى خوض الزمالك مباراتين، الأولى: أمام الإنتاج الحربي في 30 مايو الجاري، والثانية أمام حرس الحدود أو الجونة في 3 يونيو المقبل، وهو ما رفضته الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي، الذي ينافس الزمالك للحصول على اللقب.
  • فقد فريق الأهلي نقطتين ثمينتين بتعادله مع الإسماعيلي، ليصبح مطالبا بالفوز على المقاولون والزمالك في آخر مباراتين له هذا الموسم في الدوري، من أجل الفوز بالبطولة الحالية، وذلك في حالة فوز الزمالك بكل مؤجلاته قبل لقاء القمة.
  • لا يزال النادي الأهلي مسيطرا على الصدارة، برصيد 74 نقطة جمعها من 32 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني، الذي جمع نقاطه من 33 لقاء، ثم الزمالك ثالثا، برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.   
  • النادي الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري في المواسم الثلاثة الأخيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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