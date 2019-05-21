بسبب "المحتال": مارادونا يغضب ويدعو لمقاطعة فيلم عن حياته

تعامل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا بسخرية مع فيلم جديد عن حياته وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

ما الذي أغضب مارادونا؟

في ملصق ترويج الفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب "دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب" لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة "المحتال".

مارادونا قال في مقابلة تلفزيونية "لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص".

أضاف بالغضب نفسه "إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ.. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم.. لا تذهبوا وتشاهدوه".

غاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في (مهرجان كان) يوم الأحد.. ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 يونيو/ حزيران المقبل.

مخرج الفيلم: