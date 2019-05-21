البث الحي
رياضة

بسبب "المحتال": مارادونا يغضب ويدعو لمقاطعة فيلم عن حياته

مارادونا بالمكسيك ولم يحضر تدشين فيلم عن مسيرة حياته في مهرجان كان
مارادونا بالمكسيك ولم يحضر تدشين فيلم عن مسيرة حياته في مهرجان كان
21/5/2019

تعامل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا بسخرية مع فيلم جديد عن حياته وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

ما الذي أغضب مارادونا؟
  • في ملصق ترويج الفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب "دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب" لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة "المحتال".
  • مارادونا قال في مقابلة تلفزيونية "لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص".
  •  أضاف بالغضب نفسه "إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ.. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم.. لا تذهبوا وتشاهدوه".
  • غاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في (مهرجان كان) يوم الأحد.. ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 يونيو/ حزيران المقبل.
مخرج الفيلم:
  • كان "آصف كاباديا" مخرج الفيلم قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، معلنا عن وجود الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله.
  • كاباديا، أعرب عن اعتقاده بأن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له" واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعل النجم الأرجنتيني.
المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)