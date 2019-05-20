البث الحي
رياضة

شاهد: الزمالك يخسر أمام نهضة بركان في ذهاب كأس الكونفدرالية

20/5/2019

احتاج نهضة بركان المغربي إلى هدف في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 1-صفر على الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

التفاصيل
  • حصل نهضة بركان على أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب خارج ملعبه الأسبوع المقبل.
  • أضاع نهضة بركان العديد من الفرص الخطيرة قبل أن يسجل له كودجو فو-دوه لابا مهاجم منتخب توجو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة.
  • هدف لابا هو الأول في شباك الزمالك خارج ملعبه في خمس مباريات بالبطولة بعد أن ساعده دفاعه المتماسك بعيدا عن دياره في التأهل للنهائي رغم البداية الصعبة لدور المجموعات.
  • اعتمد مدرب الزمالك كريستيان غروس على الأسلوب الدفاعي نفسه الذي حافظ به على نظافة شباكه خارج أرضه أمام حسنية أغادير المغربي في دور الثمانية والنجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي، وبدت المباراة في طريقها لتعادل جديد بدون أهداف للفريق المصري خارج الديار قبل أن يهز لابا شباك عمر صلاح حارس الزمالك الثالث.
  • يلتقي الفريقان، اللذان لم يسبق لهما إحراز لقب كأس الاتحاد الأفريقي ، في الإياب باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الأحد المقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)