شاهد: الزمالك يخسر أمام نهضة بركان في ذهاب كأس الكونفدرالية

احتاج نهضة بركان المغربي إلى هدف في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 1-صفر على الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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