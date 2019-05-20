شاهد: الزمالك يخسر أمام نهضة بركان في ذهاب كأس الكونفدرالية

احتاج نهضة بركان المغربي إلى هدف في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 1-صفر على الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
التفاصيل
- حصل نهضة بركان على أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب خارج ملعبه الأسبوع المقبل.
- أضاع نهضة بركان العديد من الفرص الخطيرة قبل أن يسجل له كودجو فو-دوه لابا مهاجم منتخب توجو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة.
- هدف لابا هو الأول في شباك الزمالك خارج ملعبه في خمس مباريات بالبطولة بعد أن ساعده دفاعه المتماسك بعيدا عن دياره في التأهل للنهائي رغم البداية الصعبة لدور المجموعات.
- اعتمد مدرب الزمالك كريستيان غروس على الأسلوب الدفاعي نفسه الذي حافظ به على نظافة شباكه خارج أرضه أمام حسنية أغادير المغربي في دور الثمانية والنجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي، وبدت المباراة في طريقها لتعادل جديد بدون أهداف للفريق المصري خارج الديار قبل أن يهز لابا شباك عمر صلاح حارس الزمالك الثالث.
- يلتقي الفريقان، اللذان لم يسبق لهما إحراز لقب كأس الاتحاد الأفريقي ، في الإياب باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الأحد المقبل.