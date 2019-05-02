شاهد: ثنائية ميسي تضع برشلونة على أعتاب نهائي دوري أوربا

أحرز ليونيل ميسي، الأربعاء، ثنائية بالشوط الثاني في الفوز 3-صفر على ليفربول ليصبح برشلونة على أعتاب نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

التفاصيل:

انتهى الشوط الأول بتقدم النادي القطالوني عبر هدف للويس سواريز في الدقيقة 26 بعد تمريرة متقنة من جوردي ألبا ضربت دفاع الفريق الإنجليزي.

رغم هيمنة ليفربول على الشوط الثاني إلا أن ميسي راوغ أكثر من لاعب ومرر إلى سواريز الذي هز العارضة بتسديدة بفخذه قبل أن ترتد الكرة لميسي ويضعها في شباك البرازيلي أليسون بسهولة في الدقيقة 75.

جعل قائد برشلونة النتيجة 3-صفر في الدقيقة 82 بركلة حرة قوية من مدى بعيد فشل أليسون في إبعادها عن مرماه.

بعدها بدقيقتين رد القائم الأيسر لمرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة تسديدة من المصري محمد صلاح عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء.