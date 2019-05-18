41 ملعبا تدريبيا جاهزة لمونديال 2022 في قطر

أكد مسؤول رياضي قطري أن جميع ملاعب التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر أصبحت جاهزة تماما قبل ثلاثة أعوام ونصف العام على انطلاق البطولة.

أبرز تصريحات أحمد العبيدلي مدير مشروع ملاعب التدريب باللجنة العليا للمشاريع والإرث