41 ملعبا تدريبيا جاهزة لمونديال 2022 في قطر

أكد مسؤول رياضي قطري أن جميع ملاعب التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر أصبحت جاهزة تماما قبل ثلاثة أعوام ونصف العام على انطلاق البطولة.
أبرز تصريحات أحمد العبيدلي مدير مشروع ملاعب التدريب باللجنة العليا للمشاريع والإرث
- العمل في ملاعب التدريب الخاصة بالمونديال بدأ قبل عامين وبالتحديد في مايو/أيار 2017.
- المشروع يشتمل على 15 موقعا تدريبيا بالإضافة للمواقع المعدة لاستضافة تدريبات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022.
- الملاعب موزعة بأندية الدرجة الأولى والثانية في قطر مثل أندية الوكرة والخور والغرافة والعربي ولخويا والشمال والخريطيات ومعيذر وأم صلال ومسيمير.
- سيتم إلحاق مدرجات معدنية قابلة للفك والتركيب بجانب كل موقع تدريبي والمدرجات في كل موقع تدريبي ستتسع لنحو 500 مشجع خاصة وأن الفيفا يلزم كل منتخب بتوفير حصة تدريبية واحدة على الأقل مفتوحة أمام الجماهير والإعلام.
- المدرجات جاهزة بالفعل لكن ليس من الضروري تركيبها في الوقت الحالي حيث سيتم التركيب في الوقت المناسب.
- العشب المستخدم في ملاعب التدريب هو نفس العشب المستخدم في الملاعب المضيفة لمونديال 2022.
- كل موقع تدريبي يحتوي على ملعبين مطابقين للحجم والمواصفات التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إضافة لمبنى ملحق يضم كل الاستعدادات والتجهيزات التي يحتاجها أي فريق ومديره الفني ولاعبوه مثل صالة "الجيم" وغرفتين لتغيير الملابس وغرف للمدربين وجاكوزي وغرف لعرض الفيديو من أجل المحاضرات الفنية.
- كل مبنى ملحق يحتوي على غرفتين لتغيير ملابس الفرق وذلك لتوفير الفرصة لأي منتخب لخوض مباريات ودية مع فرق أخرى على نفس الملعب بتوفير غرفة تغيير ملابس إضافية للفريق المنافس.
- مشروع ملاعب التدريب أنجز في وقت قياسي بلغ أقل من عامين واكتمل العمل فيه قبل ثلاثة أعوام ونصف العام على موعد انطلاق فعاليات المونديال.
- كل الاستعدادات الآن تجري وفقا لإقامة المونديال بمشاركة 32 منتخبا لأن قرار زيادة عدد المنتخبات لم يبت فيه حتى الآن من قبل "فيفا" وأنه في حال اتخذ أي قرار بخلاف هذا فإن قطر ستجهز الملاعب اللازمة لهذا الحدث.