شاهد: بايرن ميونيخ بطلا لـ ‘بوندسليغا’ للسابعة على التوالي

أحرز بايرن ميونخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت، السبت، لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند.

بايرن ميونيخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم: