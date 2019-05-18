شاهد: السيتي يكمل "الثلاثية" بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

سيطر فريق مانشستر سيتي، السبت، على البطولات الثلاث المحلية في إنجلترا، بعد أن نجح في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) وكأس الرابطة.

السيتي يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي: