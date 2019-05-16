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بوغبا من الحرم المكي: لا تنسوا الأمور المهمة في الحياة

اللاعب الفرنسي بول بوغبا خلال أداء مناسك العمرة في وقت سابق
اللاعب الفرنسي بول بوغبا خلال أداء مناسك العمرة في وقت سابق
16/5/2019

أدى اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مناسك العمرة.

نشر بوغبا على حسابه على انستغرام أمس الثلاثاء صورتين له في الحرم المكي الشريف مع عدد من الأشخاص وكتب تحتها: "لا تنسوا أبدا الأمور المهمة في الحياة".

 

يعرف عن بوغبا حرصه على أداء الشعائر الإسلامية.

وكان قد توجه لأداء العمرة في مايو/آيار من العام الماضي أيضا ونشر على حسابه على انستغرام مقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وقال فيه: "أتمنى أن يأتي الجميع إلى هنا.. يا له من مكان جميل.. جميل.. جميل.. والشعور… لا أستطيع حتى أن أصف لكم مشاعري".

المصدر : الجزيرة مباشر
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