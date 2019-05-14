باريس سان جيرمان مهتم بضم ثلاثي ريال مدريد. تعرف عليهم

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن بطل الدوري المحلي باريس سان جيرمان يسعى إلى ضم ثلاثي ريال مدريد الإسباني جاريث بيل وتوني كروس وإيسكو.
التفاصيل:
- الصحيفة الفرنسية قالت إن ضم الثلاثي سيكلف النادي الباريسي، الذي يسعى إلى الفوز بدوري أبطال أوربا لكرة القدم، 210 ملايين يورو.
- الصحيفة أشارت إلى أن الألماني توني كروس هو صاحب القيمة المالية الأعلى بين الثلاثي، إذ سيكلف الفريق الفرنسي مبلغ 80 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الويلزي بيل 70 مليون يورو، فيما سيكون إيسكو متاحًا للبيع بمبلغ 60 مليون يورو.
- وسائل إعلام قالت إن الثلاثي خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي لم يشرك بيل في مباراة ريال سوسيداد ضمن الدوري الإسباني وتركه على مقاعد البدلاء برغم خسارة النادي الملكي 1-3.
- التقارير أشات إلى أن الألماني كروس أصبح قريبًا من الخروج من حسابات زيدان، خاصة بعد الأخبار التي أكدت أن النادي مهتم بضم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.
- إيسكو عانى من البقاء على مقاعد البدلاء، خلال فترة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لكن مع عودة زيدان لتدريب الفريق، أصبح إيسكو صاحب دور كبير في الفريق.
- باريس سان جيرمان ضم خلال الأعوام القليلة الماضية عددا من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم ومنهم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق عام 2018 والنجم البرازيلي نيمار الذي انتقل إليه من برشلونة الإسباني عام 2017 في صفقة قياسية بلغت نحو 222 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب الوسط الأرجنتيني دي ماريا عام 2015 ومهاجم الأورغواي كافاني عام 2013.