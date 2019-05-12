8 دقائق إضافية لمباراة الأهلي تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

أثار إحراز النادي الأهلي المصري هدف الفوز على سموحة في الدقيقة الـ 8 من الوقت بدل الضائع جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

هدف الدقيقة 98:

المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري العام المصري واحتسب فيها الحكم أمين عمر 7 دقائق كوقت بدل ضائع من المباراة.

إلا أن الهدف الوحيد في المباراة أحرزه الأنغولي جيرالد ودا كوستا في الدقيقة الـ8 من الوقت المحتسب بدل الضائع؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

البعض اتهم الحكام المحليين بالتواطؤ لصالح الأهلي، وأن المباراة سارية حتى فوز الأهلي، في حين يرى آخرون أن قرار الحكم باحتساب الوقت الإضافي كان صحيحًا.

تفاصيل المباراة:

بهذا الفوز يواصل الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز، ورفع رصيده إلى 70 نقطة من 30 مباراة في الصدارة متقدمًا بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الذي خاض مباراة أكثر بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 28 مباراة.

رصيد سموحة توقف عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر قبل جولتين على النهاية ولا يزال يصارع للبقاء في المسابقة.

جاء هدف المباراة الوحيد بعد هجمة أنهاها المهاجم الأنغولي بتسديدة هائلة في مرمى محمد أبو جبل حارس سموحة بعد عدة محاولات تصدى لها الدفاع.

سموحة كاد أن يدرك التعادل، بعد استئناف المباراة إثر اعتراض الجهازين الفني والإداري لسموحة على طول الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تسديدة عمرو بركات ارتدت من العارضة.

ردود الفعل على المباراة:

حسام وإبراهيم حسن لاعبان سابقان للأهلي ويعملان حاليًا في تدريب سموحة؛ كمدير فني ومدير للكرة، وبعد انتهاء المباراة توجها إلى المقصورة الرئيسية حيث مجلس إدارة النادي الأهلي محاولين الاشتباك ومبدين اعتراضهم على نتيجة المباراة.

جماهير وصفحات الزمالك على مواقع التواصل امتلأت بالتعليقات المنتقدة للحكم وانحيازه للأهلي، مؤكدين أن الأهلي يفوز دائما برشوة الحكام.

تركي آل الشيخ مالك رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي براميدز كتب بعد المباراة " وعاوزينا منجبش حكام أجانب" في إشارة إلى عدم رضاه عن التحكيم المحلي.

جماهير الأهلي فندت أسباب احتساب الوقت الضائع وفق قوانين الكرة، وكذلك سبب إطالة الوقت الإضافي.

هاشتاج #الحكم_المصري_رخيص تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر، ودارت عليه حرب تغريدات كبيرة بين الفريقين.

=الحكام المصريين: انتو مش بتجيبوا حكام اجانب طييب😠 اكسب يا اهلي.

– الفرق المصرية: طب هنرجعلك بس تحكم صح.

= الحكام: عنيا؛ الاهلي نادي الدولة بردو يا جماعة.

وتستمر المهزلة والاهلي يفضل يكسب جوا ويخسر برا#الحكم_المصري_رخيص pic.twitter.com/oDTM8fQk01 pic.twitter.com/IfzvQE1Crb — انا عبد الرحمن منازع (@dum98mNLJyrzDbj) May 12, 2019

https://twitter.com/Mokhtalat1911/status/1127348450343948290?ref_src=twsrc%5Etfw