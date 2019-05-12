لأول مرة.. إيران تقبل اللعب مع "إسرائيل" في الجودو

تعهدت إيران، السبت، أمام الاتحاد الدولي للجودو بالالتزام بالقواعد الأولمبية والتنافس مع كل دولة بما فيها إسرائيل، في خطوة وصفتها الأخيرة بالتاريخية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

للمرة الأولى:

موقع "واينت" الإسرائيلي، ذكر أن الاتحاد الدولي الجودو أبلغ، أمس السبت، اتحاد الجودو الإسرائيلي أن إيران أخبرتهم بأنها "لن تقاطع أيّ فرق رياضيّة من دول أخرى، بما في ذلك إسرائيل".

رغم أن رسالة الاتحاد الدولي لم تذكر اسم إسرائيل صراحةً، إلا أن الاتحاد الإسرائيلي "احتفى بالقرار". في حين أن رسالة الاتحاد الدولي تضمّنت ملاحظته أن اللاعبين الإيرانيين كانوا يمنعون عن مواجهة اللاعبين الإسرائيليين، عبر اختلاقهم إصابات.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت إن اللجنة الأولمبية الإيرانية تعهدت أمام الاتحاد الدولي للجودو باتباع القواعد الأولمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان.

الصحيفة: هذا يعني أن اللجنة الإيرانية تعهدت بالتنافس مع الرياضيين الإسرائيليين، وهو أمر لم يحدث قط في هذه اللعبة.

الصحيفة: اللجنة الأولمبية الإيرانية قالت في رسالة بعثت بها السبت إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجرى ماريوس فايزر، إنهم ملتزمون بالوفاء بالقواعد الأولمبية والمنافسة مع أية دولة.

وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن يقابل لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، اللاعب الإيراني البارز سعيد مولاي، الذي يعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في هذا المجال، خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، العام المقبل.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة في بيان عن ترحيبه بالخطوة الإيرانية، بحسب المصدر ذاته.

احتفاء إسرائيلي:

رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي "موشيه بونتي" عقب على القرار الإيراني بقوله "إننا نشهد يومًا تاريخيًا".

بونتي أضاف بحسب الصحيفة "عقدت مؤخرًا العديد من الاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو (فايزر)، وكان ذلك (دفع إيران لإلغاء مقاطعة لاعبيها لنظرائهم الإسرائيليين) ما عملنا عليه منذ وقت طويل، وأتى ثماره الآن".

بونتي: بات الإيرانيون ملتزمون بالمشاركة في كل المباريات والحفاظ على الروح الرياضية دون اصطناع المزيد من الإصابات أو تزييف الأوزان.

بونتي: نحن سعداء جدا بتلك الخطوة، وممتنون لفايزر، لمساعدتنا في الوصول إلى هذا اليوم، مثلما ساعدنا في العديد من الحالات الأخرى.

بونتي: نأمل أن يدفع هذا القرار قطاعات (إيرانية) أخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة.

وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، قالت إن القرار "نتيجة سعي عنيد ضد نزع الشرعيّة والتحريض ضد اللاعبين الإسرائيليين".

ميري: قرار الاتحاد الإيراني تاريخي، ويطبق دعوات فصل الرياضة عن السياسة.

خلفية: