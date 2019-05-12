شاهد: مكة صلاح تخطف قلوب جماهير ليفربول

خطفت مكة صلاح، ابنة مهاجم ليفربول محمد صلاح، قلوب وصيحات جماهير النادي الإنجليزي عقب المباراة النهائية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على غرار الموسم الماضي، التقطت مكة الكرة وجرت بها في الملعب إلى أن أحرزتها داخل الشباك لتتعالى الصيحات فرحا بإحراز الهدف.

لم تفلح محاولات أمها لإقناعها بالخروج من الملعب للحاق بوالدها الذي توج هدافا للدوري الإنجليزي على الرغم من ضياع فرصة فريقه للحصول على اللقب بفارق نقطة واحدة.

يبدو أن صيحات الجماهير أغرت الصغيرة بالعودة مجددا إلى الملعب والركض بالكرة إلى أن أودعتها الشباك لتتعالى الصيحات من الجماهير مجددا.

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما حل ليفربول في المرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة.

مكة محمد صلاح بتجيب إجوال قدام ابوها 😍😍😍 pic.twitter.com/HBaOF0TpNX — Ahmed Abdallah (@aabdoallah) May 12, 2019