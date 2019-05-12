شاهد: مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق مانشستر سيتي الفوز المطلوب لوضع حد لمحاولات ليفربول المستمرة لإسقاطه من على القمة، وعوض تأخره بهدف ليسحق برايتون آند هوف ألبيون 4-1 ويحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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