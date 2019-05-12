شاهد: ليفربول يفوز بثنائية على ولفرهامبتون ويخسر البريميرليغ

اكتفى ليفربول بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي، رغم تسجيل ساديو ماني هدفين في الفوز 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (الأحد).

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