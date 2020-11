شاهد: "كانوتيه" يطلق حملة لبناء مسجد في إشبيلية الإسبانية

أطلق لاعب كرة القدم فريدريك عمر كانوتيه، مالي الجنسية، حملة لدعم بناء مسجد في مدينة إشبيلية الإسبانية.

التفاصيل:

Big thanks to @sevilla__q8 for translating it for our Arab brothers & sisters.

Also with instructions on how to donate. 👇🏽 great work 🤲🏽@MezquitaSevilla #SevilleMosque https://t.co/EMN5kZxtrp

— Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) May 7, 2019