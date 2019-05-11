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رياضة|روسيا

شاهد: بوتين يسقط أرضا بعد فوزه في مباراة هوكي

11/5/2019

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة لهوكي الجليد، الجمعة، وسجل ثمانية أهداف ولكنه سقط أثناء الاحتفال بالنصر بالدوران حول الملعب وساعده أفراد فريقه على النهوض.

التفاصيل:
  • بدا بوتين في معنويات جيدة وهو ينهض بعد تعثر في بساط أحمر وضع على الجليد.
  • سجلت عدسات الكاميرات لحظة السقوطـ، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • بدأ بوتين التسجيل لصالح فريقه بعد دقيقتين فقط من بدء المباراة ليظهر مهاراته في اللعب.
خلفيات:
  • يلعب بوتين هوكي الجليد من آن لآخر مع مسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال ولاعبي المنتخب القومي السابقين ويبث تلفزيون الدولة هذه المباريات وسط ضجة إعلامية.
  • كثيرا ما تصور وسائل الإعلام الحكومية بوتين (66 عاما) باعتباره رياضيا ناجحا.
  • تراجعت شعبية الرئيس الروسي في السنوات الأخيرة وسط مصاعب اقتصادية تعاني منها البلاد.
المصدر : رويترز
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