إيقاف نيمار 3 مباريات لاعتدائه على مشجع

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان ثلاث مباريات بسبب الاعتداء على أحد مشجعي رين عقب نهائي كأس فرنسا.
التفاصيل:
- اللجنة أشارت إلى أن العقوبة تتضمن جزءا معلقا حيث سترتفع إلى الإيقاف خمس مباريات حال تكرار هذا السلوك من اللاعب.
- باريس سان جيرمان وصف في بيان له العقوبة بأنها "قاسية في ظل ما واجهه العديد من لاعبي سان جيرمان من إهانات"، قائلا إنه يعتزم التقدم بطعن على عقوبة الإيقاف.
- الاتحاد الفرنسي للعبة أوضح أن تطبيق العقوبة سيبدأ من الإثنين 13 من مايو/ أيار الجاري، ما يعني أن نيمار يستطيع المشاركة مع فريقه في المباراة المقررة السبت أمام أنجيه بالدوري الفرنسي لتكون آخر مباراة له في الموسم الحالي فيما يغيب اللاعب عن مباراتي الفريق أمام ديغون وريمس في المرحلتين الأخيرتين من المسابقة.
- كما تأكد غياب نيمار عن صفوف سان جيرمان في مباراة كأس السوبر الفرنسية المقررة بالصين في الثالث من أغسطس/آب المقبل.
- نيمار غضب في مواجهة هتافات جماهير رين التي حملت بعض التهكم والانتقادات له خلال صعوده وزملائه لتسلم ميداليات المركز الثاني، ما دفعه إلى توجيه لكمة لأحد المشجعين فيما تم تسجيل وتصوير الواقعة من قبل مشجعي رين.
- باقي لاعبي باريس سان جيرمان تجاهلوا هتافات الجماهير وانتقاداتهم.
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سان جيرمان خسر المباراة 6-5 بركلات الترجيح عقب تعديل رين لتأخره بهدفين إلى تعادل 2-2.
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كما تم تغريم سان جيرمان مبلغ 35 ألف يورو (39326 دولارا) عقب استخدام جماهيره لأشعة الليزر والألعاب النارية خلال المباراة.
- نيمار سيغيب أيضا عن أول ثلاث مباريات قادمة لفريقه في البطولات الأوربية نتيجة العقوبة التي فرضت عليه أوربيا بسبب إهانته حكام نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب ضربة الجزاء التي احتسبت لفريق مانشستر يونايتد خلال مباراة الإياب بدور 16 لدوري الأبطال الأوربي والتي أخرجت باريس سان جيرمان من البطولة.