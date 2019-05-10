إيقاف نيمار 3 مباريات لاعتدائه على مشجع

سان جيرمان خسر المباراة 6-5 بركلات الترجيح عقب تعديل رين لتأخره بهدفين إلى تعادل 2-2.

كما تم تغريم سان جيرمان مبلغ 35 ألف يورو (39326 دولارا) عقب استخدام جماهيره لأشعة الليزر والألعاب النارية خلال المباراة.