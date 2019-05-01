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شاهد: فوز ثمين لأياكس على ملعب توتنهام في دوري أبطال أوربا

30/4/2019

اقترب فريق آياكس أمستردام الهولندي من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه توتنهام الإنجليزي /1 صفر، الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي.

التفاصيل:      
  • قدم لاعبو أياكس، الذين أطاحوا بريال مدريد ويوفنتوس في طريقهم لبلوغ الدور قبل النهائي لأرفع مسابقة للأندية في أوربا لأول مرة منذ 1997، عرضا سريعا للغاية أمام أصحاب الأرض خاصة في الشوط الأول. 
  • سجل لاعب الوسط دوني فان دي بيك هدف المباراة الوحيد لآياكس في الدقيقة 15، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة التي تقام على ملعبه الأسبوع المقبل.
  • عانى توتنهام من فقدان خدمات مدافعه وقائد الفريق البلجيكي يان فيرتونخين منذ الدقيقة 25 بعد إصابته على أثر تدخل مع حارس آياكس الكاميروني أندريا أونانا، ليتم استبداله بلاعب الوسط الفرنسى موسى سيسوكو.
  • تقام مباراة الإياب في أمستردام، يوم الثامن من مايو/ آيار المقبل،  على ملعب "يوهان كرويف أرينا".      

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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