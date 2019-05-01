شاهد: فوز ثمين لأياكس على ملعب توتنهام في دوري أبطال أوربا

اقترب فريق آياكس أمستردام الهولندي من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه توتنهام الإنجليزي /1 صفر، الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي.

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