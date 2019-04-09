شاهد: "شبيه رونالدو".. عامل فقير يستمتع بحياة المشاهير

يستمتع بيوار عبد الله (25 عامًا)، لاعب كرة قدم هاوِ في شمال العراق، بحياة المشاهير، وذلك بفضل التشابه الكبير بينه وبين قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

ويأمل بيوار أن يقابل رونالدو، الذي يلعب على بعد آلاف الأميال في الدوري الإيطالي، في يوم من الأيام.

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