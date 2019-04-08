عُمان: المونديال يجب أن يبقى في قطر ولسنا جاهزين لاستضافة بعضه

قالت سلطنة عمان، إنها ليست جاهزة لاستضافة بعض مباريات مونديال 2022، وإنه يجب أن يبقي في قطر.

التفاصيل:

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، قال في تصريحات لـ"سي إن إن" الأمريكية، إن بلاده لا تمتلك الوقت الكافي للتحضير من أجل استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022.

بن علوي: لقد سُئلنا مرارًا عن هذا الأمر، والجواب كان "نحن لسنا جاهزين، نحن لسنا جاهزين".

بن علوي: تم منح حق استضافة هذه البطولة لأشقائنا في قطر ويجب أن تبقى هناك، وفي حال تمكنا من الاستثمار في هذا الحدث الكبير، مستقبلًا، فلما لا؟ سنكون سعداء باستضافته.

الوزير العماني قال إن الوقت تأخر لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، مستدركًا "إذا كان هناك آلية معينة لتتقاسم أكثر من دولة تنظيم مثل هذه المناسبات، فإننا نتبع هذه الآلية، ولكن في حال وجود تقصير ما، فسيكون الأمر غير عادل".

توسيع المونديال: