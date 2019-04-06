شاهد: هدف كين يمنح يوفنتوس فوزا متأخرا على ميلانو

هز مويزي كين الشباك مرة أخرى ليمنح يوفنتوس فوزا متأخرا 2-1 على ميلانو، السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تقدم الفريق الضيف أولا وسيطر على اللعب لأغلب فترات المباراة.

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