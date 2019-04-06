شاهد: هدف كين يمنح يوفنتوس فوزا متأخرا على ميلانو

هز مويزي كين الشباك مرة أخرى ليمنح يوفنتوس فوزا متأخرا 2-1 على ميلانو، السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تقدم الفريق الضيف أولا وسيطر على اللعب لأغلب فترات المباراة.
التفاصيل:
- شارك اللاعب البالغ عمره 19 عاما، والذي تعرض لإهانات عنصرية بعد تسجيل هدف في كالياري يوم الثلاثاء، كبديل ليحرز هدفه الخامس في آخر خمس مباريات في الدوري ويقترب يوفنتوس من اللقب الثامن على التوالي.
- يتقدم يوفنتوس في الصدارة بفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني وسيحصد قبل سبع مباريات من النهاية لو خسر منافسه أمام ضيفه جنوة غدا الأحد.
- حصد ميلانو نقطة واحدة من آخر 12 وسيخرج من المربع الذهبي لو تغلب أتلانتا، الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة، على مستضيفه إنترناسيونالي غدا الأحد.
- أرسل سوسو تمريرة عرضية إلى كشيشتوف بيانتك الذي وضع الكرة بضربة رأس خارج المرمى بعد 90 ثانية.
- نجا يوفنتوس من ركلة جزاء عندما اصطدمت تمريرة هاكان شالهان أوغلو العرضية بمرفق أليكس ساندرو داخل منطقة الجزاء وقرر الحكم أنها لم تكن مقصودة بعدما راجع اللعبة مع حكم الفيديو المساعد لمدة ثلاث دقائق.
- بعد ذلك بدقائق قطع تيموي باكايوكو تمريرة ليوناردو بونوتشي ومررها إلى بيانتك الذي هز الشباك محرزا الهدف 21 هذا الموسم من بينها ثمانية أهداف مع ميلانو و13 مع جنوة.
- حصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد تدخل ساذج من ماتيو موساكيو ضد باولو ديبالا الذي نفذها بنجاح ليدرك التعادل عند مرور ساعة من اللعب.
- جاء هدف فوز يوفنتوس مشابها لهدف ميلانو إذ قطع البديل ميرالم بيانيتش الكرة ومررها إلى كين الذي وضعها في شباك بيبي رينا قبل ست دقائق من النهاية.