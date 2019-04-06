شاهد: ليفربول يفوز بثلاثية على ساوثهامبتون ويتصدر البريميرليغ

قلب فريق ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 3/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله شين لونغ في الدقيقة التاسعة وتعادل نابي كيتا لليفربول في الدقيقة 36 ثم أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 80 قبل أن يسجل غوردان هندرسون الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 18 هدفا في الدوري الإنجليزي لينفرد بالمركز الثاني، بفارق هدف خلف سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، وبفارق هدف أمام زميله بالفريق ساديو ماني وهاري كين نجم توتنهام وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام جاره مانشستر يونايتد. فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.