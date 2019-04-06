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شاهد: ثنائية بنزيمة تمنح ريال مدريد الفوز على إيبار

6/4/2019

تخلص كريم بنزيمة من إلغاء الحكم هدفين سجلهما ليعدل ريال مدريد تأخره إلى فوز على ضيفه إيبار 2-1، السبت، في المباراة رقم 100 لزين الدين زيدان كمدرب للفريق في الدوري الأسباني.

التفاصيل:
  • تم إلغاء هدف سجله بنزيمة مبكرا في المباراة، التي أقيمت على استاد سانتياغو برنابيو الذي خلت نصف مدرجاته، بداعي التسلل وانتزع الضيوف تقدما مفاجئا في الدقيقة 39 بفضل إنهاء هادئ للكرة من المهاجم مارك كاردونا المعار من برشلونة.
  • تغلب إيبار على ريال مدريد 3-صفر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وبدا أنه في طريقه لتحقيق هذا الأمر للمرة الثانية أمام الفريق الذي فشل في الاحتفاظ بلقب بطولة أوربا وذلك حتى تمكن بنزيمة من تسجيل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 59 عقب وقت قليل من الغاء هدف آخر له.
  • سجل بنزيمة هدفا آخر بضربة رأس في الدقيقة 81 ليضع ريال مدريد في المقدمة وأضاع المهاجم الفرنسي فرصتين ليكمل الثلاثية في المراحل الأخيرة من اللقاء حيث أضاع وهو أمام المرمى قبل أن يسدد في القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع.
  • رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة عقب 31 مباراة بفضل الانتصار لكنه ظل في المركز الثالث في الترتيب متراجعا بفارق 10 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي سيستضيف أقرب مطارديه اتليتيكو مدريد في مواجهة بين ثنائي القمة اليوم السبت.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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