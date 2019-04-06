شاهد: ثنائية بنزيمة تمنح ريال مدريد الفوز على إيبار

تخلص كريم بنزيمة من إلغاء الحكم هدفين سجلهما ليعدل ريال مدريد تأخره إلى فوز على ضيفه إيبار 2-1، السبت، في المباراة رقم 100 لزين الدين زيدان كمدرب للفريق في الدوري الأسباني.

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