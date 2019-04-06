شاهد: بايرن يسحق دورتموند بخماسية ويتصدر الدوري الألماني

سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه بروسيا دورتموند 5-صفر، السبت، بعدما أحرز أربعة أهداف في شوط أول رائع ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
التفاصيل:
- بدأ الفريق البافاري المباراة بقوة وتقدم بهدفين في غضون 17 دقيقة عبر ماتس هوملز وروبرت ليفاندوفسكي وأضاف خابي مارتينيز وسيرج جنابري هدفين قبل نهاية الشوط الأول.
- أصبح ليفاندوفسكي خامس لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الذي يصل إلى 200 هدف وهو أول أجنبي يفعل ذلك.
- تراجع أداء صاحب الأرض، الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه فرايبورج الأسبوع الماضي، في الشوط الثاني لكنه واصل سيطرته على اللعب ثم أكمل البولندي ليفاندوفسكي الخماسية في الدقيقة 89 ليرتفع رصيد بايرن إلى 64 نقطة قبل ست جولات من النهاية متقدما بنقطة واحدة على دورتموند.
- أصبح المهاجم البولندي أول لاعب يصل إلى 200 هدف في الدوري منذ 1987.
- يحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجا بإجمالي 28 لقبا.