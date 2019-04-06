البث الحي
رياضة

شاهد: بايرن يسحق دورتموند بخماسية ويتصدر الدوري الألماني

6/4/2019

سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه بروسيا دورتموند 5-صفر، السبت، بعدما أحرز أربعة أهداف في شوط أول رائع ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

التفاصيل:
  • بدأ الفريق البافاري المباراة بقوة وتقدم بهدفين في غضون 17 دقيقة عبر ماتس هوملز وروبرت ليفاندوفسكي وأضاف خابي مارتينيز وسيرج جنابري هدفين قبل نهاية الشوط الأول.
  • أصبح ليفاندوفسكي خامس لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الذي يصل إلى 200 هدف وهو أول أجنبي يفعل ذلك.
  • تراجع أداء صاحب الأرض، الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه فرايبورج الأسبوع الماضي، في الشوط الثاني لكنه واصل سيطرته على اللعب ثم أكمل البولندي ليفاندوفسكي الخماسية في الدقيقة 89 ليرتفع رصيد بايرن إلى 64 نقطة قبل ست جولات من النهاية متقدما بنقطة واحدة على دورتموند.
  • أصبح المهاجم البولندي أول لاعب يصل إلى 200 هدف في الدوري منذ 1987.
  • يحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجا بإجمالي 28 لقبا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

مصر: مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى

(الجزيرة)

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي (روتيرز)

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق(فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)