شاهد: بايرن يسحق دورتموند بخماسية ويتصدر الدوري الألماني

سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه بروسيا دورتموند 5-صفر، السبت، بعدما أحرز أربعة أهداف في شوط أول رائع ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

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