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شاهد: الأهلي يسقط بخماسية أمام صن داونز بدوري الأبطال

6/4/2019

بات الأهلي المصري على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية صفر/5 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، السبت، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

التفاصيل:   
  • قدم الأهلي أسوأ مبارياته في الموسم الحالي، بعدما ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية، ليتلقى خسارة تاريخية مستحقة كانت من الممكن أن تتضاعف نتيجتها لولا تصدي القائم والعارضة لتسديدات الفريق الجنوب أفريقي، الذي لجأ لاعبوه إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم إلى الفوز الكبير.
  • افتتح صن داونز التسجيل مبكرا عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف واين أريندسي الهدف الثاني في الدقيقة 24.  
  • ريكاردو ناسكيمينتو أضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 47، فيما تكفل لياندرو سيرينو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62، واختتم باكماني ماهلامبي لاعب الأهلي السابق مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 84.
  • تعد هذه هي أثقل خسارة للأهلي طوال تاريخه الطويل في المسابقات  الأفريقية، والتي بدأت عام 1976، حيث ترجع أقسى هزيمة تعرض لها الفريق الأحمر في مشواره الأفريقي إلى عام 2003، حينما خسر صفر / 4 أمام أينوجو رينجرز النيجيري في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).
  • أصبح الأهلي بحاجة إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب، حيث يحتاج للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء العودة التي ستقام بمصر الأسبوع المقبل، للصعود إلى المربع الذهبي للمسابقة. 
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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