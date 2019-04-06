شاهد: الأهلي يسقط بخماسية أمام صن داونز بدوري الأبطال

بات الأهلي المصري على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية صفر/5 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، السبت، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

التفاصيل: