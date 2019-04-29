ثورة غضب مصرية ضد أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا

أعلن عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم بمصر، انتهاء اللجنة من العمل على تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة.
https://twitter.com/abdalla3190/status/1122914801087385602?ref_src=twsrc%5Etfw
الجيش هينزل تذاكر رخيصة في منافذ بيع القوات المسلحة 😂😂😂#كاس_الامم_الافريقيه
— ♎ Amr Sapra 🇦🇹 (@amr_sapra) April 29, 2019
بصراحه مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ ايام اي ٣٥٪ من دخله الشهري!! أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة..
— Mido (@midoahm) April 29, 2019
المشجع الحقيقي اللي ح يشجع مصر من قلبه لا يملك 200 جنيه علشان يدفعها تمن لتذكرة مباراة .حقيقة
— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) April 29, 2019
https://twitter.com/abdelkadr_saeid/status/1122871391961911297?ref_src=twsrc%5Etfw
مش منطقي أصلا بطولة معدلات الحضور فيها ١٥ ألف وتروح تقول للناس احضروها بمبالغ كبيرة، مصر طول عمرها بتعمل أعلى معدلات حضور سواء كاس عالم شباب ولا أمم إفريقيا، عشوائية وكلام فارغ من الجهة صاحبة القرار، مبتكلمش عن ماتشات مصر كدا كدا هتتقفل زيها زي أي دولة مستضيفة
— Hesham Esmail (@Etshhh) April 29, 2019
حتى كمان اسعار تذكرة الدرجة التالتة في ماتشات غير مصر برضه غالية المفروض لو عايز تنجح البطولة وتعمل حضور جماهيري تبقى التذكرة برقم قليل تشجع الناس تروح.. الأمر محتاج إعادة نظر.. أتمنى. pic.twitter.com/21f19uUH3Y
— إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) April 29, 2019
https://twitter.com/marwa_fatthy/status/1122904056161292294?ref_src=twsrc%5Etfw
#كاس_الأمم_الافريقية
احنا نعمل التذكرة بتاعة الماتش بـ 200 جنيه واللى يشتريها نشيله من التموين وبالمره نلم حق الافتتاح وتجهيزات الملاعب🤣
تفكير أبالسه 💣#زعيم_تويتر_فلورز_اهلا_رمضان pic.twitter.com/hT6i6QnmS1
— aledك (@kaled_444444) April 29, 2019
دى كوره و الله لا هى سينما و لا مسرح !
جمهور الكوره يعنى تشجعيع و هتاف و لكل الفئات .#تذاكر #كاس_الامم_الافريقيه
— الجنرال 74 🦅 (@IslamMagdy07) April 29, 2019
الفكره مش مجرد سعر عالي للتذاكر
هما عايزين فئه بعينها تحضر
مش عايزين جمهور الحقيقي#أمم_أفريقيا#كاس_الامم_الافريقيه
— Mohamed Ahmed 🥇 (@Mohemad46582332) April 29, 2019
ب ال ٢٠٠ج دول اضرب اكلة كباب وكفته واحلي بكنافة واحبس ب٣ شاي بالنعناع وانا قاعد ع القهوة بتفرج ع الاعادات بتاعت الفرص كمان..#كاس_الامم_الافريقيه
— Ibrahim Ashraf (@Ibrahim38788085) April 29, 2019
https://twitter.com/Adel88960954/status/1122928587303215104?ref_src=twsrc%5Etfw
ادفع ٢٠٠ جنيه ليه.. هتقعدوني على دكه البدلاء!#كاس_الامم_الافريقيه
— Hazem Elsofany (@Hazem52170031) April 29, 2019
إن شاء نكون حصالة المجموعة
و أفضل حاجة نقاطع كأس الأمم #كأس_الأمم_الأفريقية
— medhat adel (@medhatelsedawi) April 29, 2019
يعنى باسعار التذاكر دى لو اب فكر ياخد ولدين وامهم يروحوا يتفرجوا ع ماتش لمصر ف الدرجة التالتة هيدفع ٨٠٠ ج غير المواصلات ولو هيشربوا عصير مثلا هيقفل ال ١٠٠٠ عشان ماتش ساعتين
اقسم بالله اللى يروح يبقى غلطان
— ميادة مصطفى (@MayadaaMostafa) April 29, 2019