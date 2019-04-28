شاهد: هدف أغويرو الوحيد يعيد السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

أحرز سيرغيو أغويرو هدفا ليستعيد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مستضيفه بيرنلي في المرحلة 36 من المسابقة.
التفاصيل:
- مانشستر سيتي في حاجة للفوز في آخر مباراتين في الدوري على أرضه أمام ليستر سيتي في السادس من مايو/ أيار المقبل ثم خارج ملعبه أمام برايتون للحفاظ على لقبه والتتويج به للمرة السادسة وحرمان ليفربول صاحب المركز الثاني من نيله.
- أغويرو تمكن من تسجيل هدف السيتي الوحيدة في الدقيقة 63 عندما سدد كرة اصطدمت بصدر مات لوتون لاعب بيرنلي الذي شتتها من على خط المرمى لكن تكنولوجيا خط المرمى أثبتت أن الكرة تجاوزت الخط.
- هذا هو الفوز الثاني عشر لمانشستر سيتي، الذي رفع رصيده إلى 92 نقطة، متفوقا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.
- أغويرو رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، وبفارق هدف خلف المتصدر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.