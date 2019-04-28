شاهد: هدف أغويرو الوحيد يعيد السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

أحرز سيرغيو أغويرو هدفا ليستعيد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مستضيفه بيرنلي في المرحلة 36 من المسابقة.

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