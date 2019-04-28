شاهد: برشلونة بطلا للدوري الإسباني بعد فوزه على ليفانتي

توج فريق برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، والمرة 26 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه ليفانتي 1- صفر في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

التفاصيل: