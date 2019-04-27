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شاهد: وست هام يلحق أول هزيمة بتوتنهام في ملعبه الجديد

27/4/2019

تعرض توتنهام هوتسبير لأول هزيمة على ملعبه الجديد بعد أن سجل ميخائيل أنطونيو هدفا ليمنح وست هام يونايتد الفوز 1-صفر في المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التفاصيل:
  • توتنهام هيمن على مجريات المباراة في الشوط الأول وكان بإمكانه افتتاح التسجيل بعد 11 دقيقة عبر سون هيونغ-مين لكن تسديدته تصدى لها الحارس أوكاش فابيانسكي.
  • الحارس البولندي تألق مرة أخرى في إنقاذ تسديدة كريستيان إريكسن من مسافة قريبة بعد عمل جيد من لوكاس مورا جهة اليمين.
  • توتنهام دفع ثمن الفرص المهدرة بعد أن تقدم وست هام في النتيجة بعد الاستراحة عندما مرر ماركو أرناوتوفيتش كرة عرضية استقبلها أنطونيو ثم سدد بإتقان في شباك الحارس هوغو لوريس في الدقيقة 67.
  • حاول توتنهام إدراك لتعادل لكنه لم ينجح أمام صمود وست هام.
  • بهذه النتيجة، يتوقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث من خسارة 12 مباراة والفوز في 23 والتعادل في مباراة واحدة.
  • بهذا الفوز رفع وست هام رصيده إلى 46 نفطة يحتل بها المركز الحادي عشر من 13 فوزا مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في سبع مباريات.
  • توتنهام يستعد لمواجهة ضيفه أياكس الهولندي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوربا.
المصدر : وكالات
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