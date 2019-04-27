شاهد: وست هام يلحق أول هزيمة بتوتنهام في ملعبه الجديد

تعرض توتنهام هوتسبير لأول هزيمة على ملعبه الجديد بعد أن سجل ميخائيل أنطونيو هدفا ليمنح وست هام يونايتد الفوز 1-صفر في المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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