شاهد: الترجي يهزم مازيمبي في ذهاب المربع الذهبي لأبطال افريقيا

تغلب فريق الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي 1 /صفر السبت في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال افريقيا.
التفاصيل:
- سجل يوسف البلايلي هدف الفوز الوحيد للترجي في الدقيقة 51 عندما حاول إرسال كرة عرضية لكنها خدعت سيلفيان جبوهو حارس مازيمبي وسكنت الشباك.
- هيمن الترجي، حامل اللقب المدعوم بجماهيره الغفيرة، على المباراة لكنه واجه صعوبات في اختراق دفاع مازيمبي المتوج باللقب خمس مرات.
- مازيمبي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شونغو كاباسو في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.
- قبل مباراة اليوم، فاز الترجي في ثلاث مباريات ومثلها لمازيمبي، فيما سيطر التعادل على مباراتين.
- يحتاج الترجي للفوز أو التعادل بأية نتيجة في مباراة العودة التي ستقام السبت المقبل في مدينة لوبومباشي لبلوغ النهائي للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي.
- سبق للترجي الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 1994 و2011 و2018.
- سيلتقي الفائز من مواجهة السبت المقبل مع المتأهل من مباراة الإياب بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي السبت المقبل أيضا.
- الوداد تغلب 2-1 على ضيفه صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة.