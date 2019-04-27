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شاهد: الترجي يهزم مازيمبي في ذهاب المربع الذهبي لأبطال افريقيا

27/4/2019

تغلب فريق الترجي التونسي على ضيفه مازيمبي الكونغولي 1 /صفر السبت في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال افريقيا.

التفاصيل:
  • سجل يوسف البلايلي هدف الفوز الوحيد للترجي في الدقيقة 51 عندما حاول إرسال كرة عرضية لكنها خدعت سيلفيان جبوهو حارس مازيمبي وسكنت الشباك.
  • هيمن الترجي، حامل اللقب المدعوم بجماهيره الغفيرة، على المباراة لكنه واجه صعوبات في اختراق دفاع مازيمبي المتوج باللقب خمس مرات.
  • مازيمبي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شونغو كاباسو في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.
  • قبل مباراة اليوم، فاز الترجي في ثلاث مباريات ومثلها لمازيمبي، فيما سيطر التعادل على مباراتين.
  • يحتاج الترجي للفوز أو التعادل بأية نتيجة في مباراة العودة التي ستقام السبت المقبل في مدينة لوبومباشي لبلوغ النهائي للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي.
  • سبق للترجي الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 1994 و2011 و2018.
  • سيلتقي الفائز من مواجهة السبت المقبل مع المتأهل من مباراة الإياب بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي السبت المقبل أيضا.
  • الوداد تغلب 2-1 على ضيفه صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة.
المصدر : وكالات
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