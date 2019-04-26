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إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري أبطال أوربا

النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان
26/4/2019

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم أنه أوقف النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لثلاث مباريات في دوري أبطال أوربا بسبب إهانته لطاقم تحكيم.

التفاصيل:
  • عقب المباراة التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد بأنه "فضيحة".
  • نيمار: هذا عار، لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، يجب إعادة النظر في هذه التقنية، لا توجد ضربة جزاء، لا أعلم كيف احتسبوها.
  • الحكم احتسب ركلة جزاء حاسمة لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على ملعب بارك دي برانس ليبلغ الفريق الإنجليزي دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.
  • توماس توخيل مدرب سان جيرمان قال إن تعليقات اللاعب البرازيلي صدرت في خضم توتر الموقف ملمحا إلى ضرورة عدم معاقبته.
  • نيمار عاد مؤخرا إلى المشاركة مع فريقه عقب ثلاثة أشهر من الابتعاد بسبب الإصابة.
  • سان جيرمان تأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في فرنسا هذا الموسم.
المصدر : وكالات
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