إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري أبطال أوربا

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم أنه أوقف النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لثلاث مباريات في دوري أبطال أوربا بسبب إهانته لطاقم تحكيم.

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