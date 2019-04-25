تعرف على تشكيلة الدوري الإنجليزي المثالية

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، الخميس، فريق العام بالدوري المحلي (البريميرليغ)، عن موسم 2018-2019.

التفاصيل

وفقًا لموقع الرابطة الإنجليزية على شبكة الانترنت، فإنه تم الكشف عن التشكيلة المثالية للموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء.

شهدت القائمة استبعاد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي من تشكيلة العام الحالي، كما احتكر لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي التشكيلة المثالية، باستثناء الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

استبعد صلاح كذلك من قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

جاءت القائمة على النحو التالي