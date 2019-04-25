تعرف على تشكيلة الدوري الإنجليزي المثالية

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، الخميس، فريق العام بالدوري المحلي (البريميرليغ)، عن موسم 2018-2019.
التفاصيل
- وفقًا لموقع الرابطة الإنجليزية على شبكة الانترنت، فإنه تم الكشف عن التشكيلة المثالية للموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء.
- شهدت القائمة استبعاد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي من تشكيلة العام الحالي، كما احتكر لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي التشكيلة المثالية، باستثناء الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.
- استبعد صلاح كذلك من قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.
جاءت القائمة على النحو التالي
- حراسة المرمي: إيدرسون (مانشستر سيتي).
- خط الدفاع: الفرنسي إيميرك لابورتي (مانشستر سيتي)، وترنت ألكساندرأرنولد والهولندي فيرجيل فان ديك والاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).
- خط الوسط: الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والبرازيلي فيرناندينيو والبرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).
- خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، ورحيم سترلينغ والألماني ليروي سانييه (مانشستر سيتي).