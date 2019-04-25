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تعرف على تشكيلة الدوري الإنجليزي المثالية

اللاعب المصري محمد صلاح
اللاعب المصري محمد صلاح
25/4/2019

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، الخميس، فريق العام بالدوري المحلي (البريميرليغ)، عن موسم 2018-2019.

التفاصيل
  • وفقًا لموقع الرابطة الإنجليزية على شبكة الانترنت، فإنه تم الكشف عن التشكيلة المثالية للموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء.
  • شهدت القائمة استبعاد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي من تشكيلة العام الحالي، كما احتكر لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي التشكيلة المثالية، باستثناء الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.
  • استبعد صلاح كذلك من قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.
جاءت القائمة على النحو التالي
  • حراسة المرمي: إيدرسون (مانشستر سيتي).
  • خط الدفاع: الفرنسي إيميرك لابورتي (مانشستر سيتي)، وترنت ألكساندرأرنولد والهولندي فيرجيل فان ديك والاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).
  • خط الوسط: الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والبرازيلي فيرناندينيو والبرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).
  • خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، ورحيم سترلينغ والألماني ليروي سانييه (مانشستر سيتي).
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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