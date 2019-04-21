شاهد: ليفربول يعود للصدارة بفوزه 2-صفر على كارديف

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر خارج ملعبه على كارديف سيتي اليوم الأحد ليعيد الفارق إلى نقطتين مع مانشستر سيتي.

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